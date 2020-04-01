Герой четвертьфинала с Голландией на Евро-2008 назвал трех лучших российских футболистов XXI века

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский назвал свою версию тройки лучших российских футболистов в XXI веке.

— В «Енисее» вы застали Соболева. Про которого Титов, ассистент Аленичева, сказал: «Лентяй, его надо постоянно подстегивать, мотивировать...»

— Не согласен. Просто манера игры у Саша такая. Немножко вальяжная. Вот и кажется со стороны, будто с ленцой. На самом деле — хороший парень, забивной, по фактуре напоминает Дзюбу. Думаю, переход в «Спартак» подстегнет Соболева еще больше работать над собой.

— В курсе, что Соболев включил вас в тройку лучших российских футболистов XXI века?

— Серьезно? Хм, не ожидал. Кто еще в тройке?

— А вы как думаете?

— Жирков.

— Мимо.

— Павлюченко.

— Нет.

— Тогда кто же?

— Аршавин и Акинфеев.

— Что ж, у каждого свое мнение.

— Кого бы в эту тройку включили вы?

— Жиркова и Павлюченко — сто процентов. А еще... Вопрос!

— Акинфеева? Дзюбу? Широкова?

— Нет. Отмечать нужно тех, кто не только в сборной блеснул, но и в Европе поиграл. Это реальный показатель мастерства. Так что номер три — Аршавин. (Александр Кружков)

Дмитрий Торбинский: «В Майами комендантский час. Все скупают оружие»