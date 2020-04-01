Герой четвертьфинала с Голландией на Евро-2008 назвал трех лучших российских футболистов XXI века
Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский назвал свою версию тройки лучших российских футболистов в XXI веке.
— В «Енисее» вы застали Соболева. Про которого Титов, ассистент Аленичева, сказал: «Лентяй, его надо постоянно подстегивать, мотивировать...»
— Не согласен. Просто манера игры у Саша такая. Немножко вальяжная. Вот и кажется со стороны, будто с ленцой. На самом деле — хороший парень, забивной, по фактуре напоминает Дзюбу. Думаю, переход в «Спартак» подстегнет Соболева еще больше работать над собой.
— В курсе, что Соболев включил вас в тройку лучших российских футболистов XXI века?
— Серьезно? Хм, не ожидал. Кто еще в тройке?
— А вы как думаете?
— Жирков.
— Мимо.
— Павлюченко.
— Нет.
— Тогда кто же?
— Аршавин и Акинфеев.
— Что ж, у каждого свое мнение.
— Кого бы в эту тройку включили вы?
— Жиркова и Павлюченко — сто процентов. А еще... Вопрос!
— Акинфеева? Дзюбу? Широкова?
— Нет. Отмечать нужно тех, кто не только в сборной блеснул, но и в Европе поиграл. Это реальный показатель мастерства. Так что номер три — Аршавин. (Александр Кружков)
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