Дмитрий Торбинский: «Смолов хотел играть в тот футбол, к которому привык в «Краснодаре»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский, летом прошлого года переехавший с семьей в Майами, рассказал о встрече с Федором Смоловым.

— В декабре в Америке часть отпуска проводил Смолов. Где вы пересеклись?

— В Нью-Йорке. Он пробыл там два дня и полетел дальше — на Карибы, на остров Сен-Барт.

— Ради встречи с Федором вы специально рванули в Нью-Йорк?

— Да. Хотелось повидаться. Сходили на хоккей и баскетбол.

— Кто играл?

— «Рейнджерс» — «Нэшвилл» и «Никс» — «Атланта».

— Смолов говорил, что собирается покинуть «Локомотив»?

— Нет-нет, такого поворота ничто не предвещало. Переход в «Сельту» стал сюрпризом для всех.

— Вы работали с Семиным, прекрасно знаете Смолова. Есть версия, почему отношения у них не сложились?

— Юрий Палыч — человек своеобразный. Может настроить, мотивировать, завести. Но каким-то футбольным тонкостям вряд ли способен научить. Тем более сейчас. Плюс Смолов хотел играть в тот футбол, к которому привык в «Краснодаре». Там вся схема в атаке была заточена под него. Поэтому много забивал. «Локомотив» действует в другой манере. Федя пытался перестроиться, но душа к такому футболу не лежала. Вот и решил сменить обстановку.

— Как ему живется в Виго?

— Сидит на карантине. В Америке хотя бы гулять можно. В Испании, по словам Феди, все гораздо жестче. Из дома выпускают только за продуктами в ближайший магазин. Или за лекарствами — в аптеку. Если без специального разрешения задержат на улице — огромный штраф. (Александр Кружков)

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