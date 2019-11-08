Дмитрий Тарасов: «Я не поднимаю руку на женщин»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию, которая развернулась вокруг его заявления в интервью другу и рэперу T-killah для его YouTube-канала. В нем Тарасов сказал, что считает допустимым применение физической силы по отношению к женщинам.

— Хочу развеять все сомнения и слухи. Первое, мы изначально планировали шутить и выводить на эмоции. Что это значит? Говорить на те темы, которые мы не допускаем в своей жизни. Мне странно, что люди вырвали из контекста одну фразу. И распространили ее везде. Про насилие, про избиение... Меня эта тема точно не касается.

Тема домашнего насилия для меня, конечно, неприемлема. Я воспитывался в хорошей семье, с правильными традициями, поэтому тема домашнего насилия для меня закрыта. Я сам являюсь отцом двух дочерей, поэтому понимаю, что они должны расти на том примере, который я показываю.

Я, конечно же, могу извиниться. Но я понимал, что эти слова — только юмор. Не думал, что столько людей воспримут это всерьез. Так что я перед вами извиняюсь.

Я не поднимаю руку на женщин. Поэтому всем мира, добра. И не слушайте отдельные фразы, которые вырывают из интервью.

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