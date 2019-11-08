Дмитрий Тарасов: «Пусть Бузова покажет заявление. Я посмеюсь»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал новость, что известная певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений. По информации СМИ, Тарасов, который был женат на Бузовой, бил ее.

— Че за вопросы? Я уже ржу, — приводит слова Тарасова Telegram-канал Mash. — Пусть покажет заявление. Я посмеюсь.

По информации Mash, только за осень 2013 года Бузова трижды обращалась в органы. К паре выезжал участковый по району Якиманка, но ситуация не менялась.

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