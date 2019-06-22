Дмитрий Тарасов прооперирован и выбыл на два месяца

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сообщил, что был прооперирован в связи с травмой, которую он получил в последнем матче. По словам хавбека, через два месяца он вернется в строй.

32-летний Тарасов выступает за "Локомотив" с 2010 года. В прошедшем сезоне на его счету 15 матчей, в которых отметился красной карточкой. Ранее стало известно, что к футболисту проявляют интерес "Крылья Советов" и "Сочи".

- Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию, - написал Тарасов в Инстаграме. - В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! 2 месяца и я буду в полном порядке!

Знало не так много людей, но заранее- спасибо всем за поддержку.

P.S. Сейчас я нахожусь в непростой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!