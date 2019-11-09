Дмитрий Тарасов: «Мы выдержим все»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в своем Instagram пост, посвященный семье. Ранее вокруг его заявления в интервью другу и рэперу T-killah для его YouTube-канала развернулся скандал. Тарасов сказал, что считает допустимым применение физической силы по отношению к женщинам.

— Мы выдержим пост, Мы выдержим боль, Мы выдержим все! Ведь вместе мы — бронь, И в этом вся соль: В нарядах и в перлах, В проклятых тавернах; В клятвах, и верности; Средь зависти, ревности; В злате и в бедности. Мы по маленьким-маленьким буквам, Аккуратно и день ото дня Собирали одно только слово — Это слово ведь все для меня. А мы, по маленьким-маленьким буквам, аккуратно и день ото дня Собирали одно только слово: С. Е. М. Ь. Я, — написал Тарасов.

Ранее ситуацию также прокомментировала его жена Анастасия Костенко.

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