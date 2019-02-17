Дмитрий Сычев: "Смерть Децла - шок. Я вырос на его песнях"

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев сказал, что он был шокирован смерью росийского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).
– Смерть Децла – шок?
– Безусловно. Слушали его альбомы в детстве. Выросли на его песнях, видели все становление. Децл – наш современник. Безумно больно, когда уходят люди, за которым ты наблюдал в раннем возрасте. В одном из интервью он сказал, что лет в 35 хотел бы уехать куда-нибудь далеко и инсценировать свою смерть. Пророческое, я бы сказал, совпадение. (Отдел футбола)
Полное интервью Дмитрия Сычева – здесь
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-sychev-proschalnyy-match-lokomotiv-spartak-eto-bylo-by-volshebno-1513247/
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