Дмитрий Сычев: "Мне хочется поддержать Кокорина и Мамаева"

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".
- Конечно, я желаю ребятам стойкости духа. Хочется, чтобы это их не сломало, а сделало только сильнее. Но это очень непросто. Хочется, чтобы они еще заиграли на своем уровне. Просто это может дать толчок, а может наоборот – резкое падение. Места, где они пребывают, непростые. Многих ломали. Поэтому хочется их поддержать. Чтобы их футбольная карьера продолжалась, - сказал Сычев (Отдел футбола)
Полное интервью Дмитрия Сычева – здесь
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-sychev-proschalnyy-match-lokomotiv-spartak-eto-bylo-by-volshebno-1513247/