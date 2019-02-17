Дмитрий Сычев: "Мне хочется поддержать Кокорина и Мамаева"

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

- Конечно, я желаю ребятам стойкости духа. Хочется, чтобы это их не сломало, а сделало только сильнее. Но это очень непросто. Хочется, чтобы они еще заиграли на своем уровне. Просто это может дать толчок, а может наоборот – резкое падение. Места, где они пребывают, непростые. Многих ломали. Поэтому хочется их поддержать. Чтобы их футбольная карьера продолжалась, - сказал Сычев (Отдел футбола)

Полное интервью Дмитрия Сычева – здесь