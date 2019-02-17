Дмитрий Сычев: "Хотелось бы посмотреть на Михеева в НХЛ"

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев сказал, что ему было бы интересно посмотреть, как в НХЛ сыграет форвард ХК "Авангард" Илья Михеев.

– Слежу за всем хоккеем и "Авангардом" тоже. Все-таки команда из родного города. Михеев – наш, выпускник академии. За него приятно болеть, он скромный, такой типичный представитель омского народа. Мне бы хотелось посмотреть на него в НХЛ. Чтобы расти и развиваться до заоблачных высот нужно туда переезжать, - сказал Сычев. (Отдел футбола)

Полное интервью Дмитрия Сычева – здесь