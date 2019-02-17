Дмитрий Сычев: "Хочу остаться в "Локомотиве". Это мой дом"

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев сказал, что хочет работать в клубе после завершения карьеры.

- Новостей о прекращении отношений с "Казанкой" не было. История завершилась?

– В данный момент у меня нет контракта. Знаете, что хочу сказать? Понимаю, что вам нужны яркие заголовки – конец, начало. Футбол всегда был и будет в моей жизни. Но сейчас я учусь по программе ФИФА. Конечно, хочу остаться в футболе, потому что это моя жизнь, и игра всегда будет на первом месте. Своими знаниями хочу помочь российскому футболу. Чувствую себя патриотом. Футбол дал мне все. Мне хочется отплатить той же монетой. Опыт накоплен большой. В моей карьере было много тренеров. Всегда интересовался и все записывал. А программа ФИФА поможет получить другие знания: в сфере маркетинга и менеджмента. После учебы уже можно будет идти и помогать российскому футболу.

– Где именно?

– Хочу остаться в "Локомотиве". Это мой дом. В прошлом году разговаривал с Ильей Геркусом и Эриком Штоффельсхаусом, они сказали: "Очень приятно, что ты хочешь быть в команде и работать в клубе. Мы тебе позвоним и все организуем". До сих пор звонят…

– У клуба теперь новое руководство.

– Посмотрим, что изменится. Я всегда заявлял, что хочу остаться в "Локо". Мой телефон работает 24 часа в сутки. Но не мне решать, что будет дальше. Мозги есть, желание есть. Не пропаду. (Отдел футбола)

Полное интервью Дмитрия Сычева – здесь