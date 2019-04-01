Дмитрий Стоцкий: "Это первый сезон в моей карьере без голов. Постараюсь исправить положение"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий сказал, что постарается забить хотя бы один мяч до конца нынешнего сезона.

- Наверное, любой футболист хотел бы играть больше – во всех матчах и без замен. И я – не исключение, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Для меня главное – командный результат, а не то, как сыграл лично я. Все матчи, в которых мы выиграли, я могу назвать удачными. Выделю волевую победу над "Локомотивом", добытую на последних секундах. Две ничьи с "Байером" тоже запомнились – по эмоциям, по своему накалу. Большую часть матчей я отыграл на позиции флангового защитника, а игроки этого амплуа забивают не так часто. Хотя моменты у меня были, и немало. Но пока мяч не хочет идти в ворота – то в штангу попадет, то рядом пройдет, то вратарь вытащит. Возможно, это просто невезение. Надо поработать над завершением… Это первый сезон в моей карьере без голов. Постараюсь исправить положение и открыть счет забитым мячам.

29-летний Дмитрий Стоцкий в текущем сезоне провел 30 матчей за "Краснодар" и сделал одну голевую передачу.

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