Дмитрий Скопинцев: «Динамо» было самым прославленным клубом раньше «Спартака»

Новичок «Динамо» Дмитрий Скопинцев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от возвращения в московскую команду. Он является воспитанником клуба.

— Столько знакомых лиц и среди футболистов, и среди персонала. Тот же Лещук, скажем, в динамовской академии меня первым знакомил с коллективом на правах капитана команды 1996 года рождения — я занимался с ребятами на год старше, — отметил Скопинцев. — В «Динамо» сейчас шикарная атмосфера, я получаю удовольствие от пребывания здесь. Как будто и не уходил, хотя прошло пять лет.

У меня особое отношение к бело-голубым цветам. Они мне точно никогда не надоедят. На мой взгляд, очень благородные. Плюс лаконичная эмблема в виде буквы Д. С которой, к слову, начинается мое имя. И сам клуб с такой историей, что вызывает трепет. Имена великих футболистов, которые приносили славу «Динамо», заставляют чаще биться сердце. Начиная с того же Льва Яшина. Про игру нашего тренера Александра Новикова легенды слагают. И до него сколько было в советской сборной великих динамовцев. Много говорится о титулах «Спартака» в 90-х, но бело-голубые были самым прославленным клубом еще раньше. Во времена наших дедов или даже прадедов. За последние два десятка лет у «Спартака» всего одно чемпионство, но это ведь не значит, что надо махнуть рукой на прошлые победы. Точно так же нельзя забывать и динамовские золотые медали середины прошлого века. Поэтому я всегда гордился, что прохожу обучение в динамовской школе. А какие у нас были зарубы со «Спартаком»! И теперь ближайший матч — дерби с красно-белыми 29 февраля. Здорово же! Я уже в предвкушении. В этом плане мне близок подход Володи Рыкова, который тоже по-особенному настраивается на «Спартак». Он здорово меня принял, сказал, что следил за моей игрой. Отличный парень, будем в связке!

Большое интервью новичка «Динамо» Дмитрия Скопинцева — о зарубах со «Спартаком», «Зените», «Краснодаре» и «Лейпциге»