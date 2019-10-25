Дмитрий Парфенов: «Сложно сказать, какой будет игра»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России против «Рубина».

— Сложно сказать, какой будет игра, — сказал Парфенов в эфире «Матч премьер». — Соперник готовился, мы готовились. Матч будет важен в плане результата.

— В опорной зоне сегодня проблемы. Фидлер выйдет?

— Он капитан, значит нет проблемы. В любом случае график плотный, в одном составе мы не сыграем.