Дмитрий Парфенов: "С "Локомотивом" будет интересная игра"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что соперники хорошо знают друг друга.

– Как использовал опыт поражения в финале Кубка? Ну это уже часть истории. Этого не вернуть. Достаточно было ближайших матчей, где есть свежая информация. В принципе понимание есть. Соперник стабильно играет своим составом. Так получилось, что чемпионат был рядом и мы, по сути, два матча за четыре дня провели. Соперники хорошо друг друга знают. Будет интересная игра.

– В чем уязвимые места "Локомотива"?

– Мы проговорили их на установке. Готовились неделю. Сейчас задача – воплотить это.

– Будете играть агрессивно в атаку?

– Мы будем играть. Будет игра и в центре, и на чужой, и на своей половине. Игра разобьется на разные промежутки.