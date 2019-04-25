Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов перед матчем 25-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" заявил, что у его команды есть разные варианты тактики на эту игру.

- У нас три матча за семь дней с двумя переездами. Основного состава нет - есть стартовый, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы будем играть вторым номером? Хорошо, что вы так определили. Посмотрите, как мы будем играть. Расстановка не говорит, кто форвард, а кто защитник. У нас есть разные варианты.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

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