Дмитрий Парфенов: «Емельянов должен быть в общей группе на третий сбор»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги первого сбора команды и оценил игроков, которые находились на просмотре.

— Работу, которую запланировали, выполнили. В полном объеме. Отношение ребят порадовало, так и должно быть. Самое непростое время для футболистов, но никто не ныл, все терпели, — рассказал тренер в интервью клубному Youtube-каналу.

Лукавить не буду, конечно, хотелось бы добавлять в качестве игры, но, учитывая тот объем нагрузок, который был выполнен ребятами, есть понимание, что на некоторые моменты нужно меньше обращать внимания. По тайму играли ребята, кто-то — по 30 минут. На результат сейчас смотреть, наверное, неправильно.

Мы познакомились с ребятами, которые были на просмотре, поговорили с ними. Им надо играть, желательно постоянно. Сейчас у них такой возможности не было бы. Так что пока идем дальше.

Роман Емельянов работает с нашим доктором и тренером по реабилитации. Прогнозы такие, что на третий сбор должен быть в общей группе.