Дмитрий Парфенов: "Боевой матч нас ждет. Других в чемпионате не бывает"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что встреча будет боевой. По его словам. Искусственное поле не имеет значения.

– Три тура. Нужны очки так же, как и "Оренбургу". Боевой матч нас ждет, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Других в чемпионате не бывает. Готовимся, постараемся максимально использовать свои сильные качества.

– Искусственное поле имеет значение?

– Нет. Не должно быть проблем. Она такого же размера, не 50 метров в длину, мяч тоже круглый, ворота стандартные. Если ты сам себе придумаешь эту отмазку, то она может сработать. Нужно не обращать на такое внимание, ты – профессионал, должен выходить и играть.