Дмитрий Маликов присоединился к флешмобу в поддержку Дзюбы

Певец Дмитрий Маликов поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу после скандала с интимным видео. В своем Twitter он разместил надпись «Я/мы Артем Дзюба».

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.