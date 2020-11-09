Дмитрий Маликов присоединился к флешмобу в поддержку Дзюбы
06:44
Певец Дмитрий Маликов поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу после скандала с интимным видео. В своем Twitter он разместил надпись «Я/мы Артем Дзюба».
November 8, 2020
Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.
Позднее футболист прокомментировал случившееся.
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