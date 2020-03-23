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Дмитрий Комбаров считает, что сейчас мог бы пригодиться «Спартаку»

23 марта 2020, 14:33
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров отметил, что мог бы пригодиться сегодняшнему «Спартаку».

— Общаюсь с Артемом Ребровым, Георгием Джикией, Андреем Ещенко, — цитируют «РИА «Новости» Комбарова. — Узнаю от них новости. Когда есть возможность, смотрю матчи. Для меня «Спартак» не чужой.

— Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьезно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к премьер-лиге. Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены.

Пригодился бы футболист Комбаров «Спартаку»? Считаю, что да. Была ли возможность остаться? Я этот вопрос для себя закрыл. Как попрощались? Сели за стол переговоров, поняли друг друга и пошли навстречу. Разошлись в дружеских отношениях, сказали «до свидания», но не «прощай». Команда хорошо меня проводила, а клуб выложил душевный пост в социальных сетях.

РПЛ приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200323/1569002576.html

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