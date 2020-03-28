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Дмитрий Комбаров осваивает новый вид спорта во время карантина

19:51
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опубликовал в своем Instagram видео того, как он играет в баскетбол во время карантина из-за пандемии коронавируса.

— Баскетбол тоже на карантине? Есть готовый, мощнейший центровой, — подписал Комбаров видео.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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