Дмитрий Комбаров: "Никогда никаких проблем и недопонимания с Кононовым не было"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что у него никогда не было проблем с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым. По его словам, разговор всегда был открытым.
– Никогда никаких проблем и недопонимания не было, – отметил Комбаров в эфире "Матч ТВ". – Если что-то не устраивало или были какие-то нюансы, мы всегда говорили друг другу все в глаза. Перед моим уходом мы также открыто с ним поговорили и приняли такое решение.
– Ваше отношение к клубу изменилось после ухода?
– Никак не изменится. "Спартак" – место, в котором я вырос, провел счастливейшие годы своей карьеры. Я пришел туда в шесть лет, и никакой обиды у меня не будет. Думаю, еще когда-нибудь поработаем вместе.
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https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1039214_Uhod_iz_Spartaka_i_mnogoje_drugoje_Strim_s_Dmitrijem_Kombarovym?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sobrali-samoe-glavnoe-iz-razgovora-s-kom&utm_content=30379699