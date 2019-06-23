Дмитрий Комбаров: "Навсегда останусь красно-белым, у меня красно-белая кровь"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, почему покинул красно-белых. По словам футболиста, его не устраивала роль второго плана.

– Неприятно уходить из "Спартака", – отметил Комбаров в эфире "Матч ТВ". – Но меня не устраивает роль второго плана. Поэтому не жалею. Сейчас новый вызов, новые эмоции, новый виток в карьере.

– Не исключаете, что вернетесь в "Спартак" в качестве тренера?

– Не исключаю. Получил категорию А. В будущем, возможно, свяжу карьеру с тренерской или еще с какой-то деятельностью в футбольном мире.

– Вы останетесь спартаковцем?

– Я останусь навсегда спартаковцем. Это то место, которое дало мне счастью в футболе. Навсегда останусь красно-белым, у меня красно-белая кровь.

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