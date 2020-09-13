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Дмитрий Комбаров: «Карпин стал лучше выстраивать коммуникацию с игроками. Наверное, наступил на свое эго»

13 сентября 2020, 16:12
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о работе с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным в «Спартаке».

— Судя по тому, что я слышал от ребят, Валерий Георгиевич стал гораздо лучше выстраивать коммуникацию с игроками — в сравнении с тем периодом, когда работал в «Спартаке», — приводит слова Комбарова RT. — Наверное, в какой-то степени, наступил на свое эго. Раньше, когда он был молодым тренером, мог перебарщивать с нами в определенных моментах. Самообладание приходит с опытом. В целом, он очень хороший тренер и грамотный психолог.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/778657-kombarov-cherchesov-karpin-tedesko

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