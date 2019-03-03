11:27 3 марта | Футбол — РПЛ

Дмитрий Кириченко: "Уфа" в любом случае рассчитывает на Вомбергара"

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Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко - о матче с "Динамо" в 18-м туре чемпионата России. Он отметил, что рассчитывает на новичка команды Андреса Вомбергара, который остался в запасе.

- Пробовали на сборах разные варианты игры в обороне. На то они и сборы. В прошлом году мы почти не играли в четыре защитника. Пробовали играть и в четыре защитника, и в пять, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Вомбергар? Времени встроить его в игру, конечно, немного не хватило. Он болел, у него был бронхит. В физическом плане он потерял, плюс приехал к нам довольно поздно. В любом случае рассчитываем на него.

Все о турнире российской-премьер-лиги - здесь.

Уфа - Динамо

 

Результаты опроса

16273 чел.

Как закончится матч 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"?
5.2%
Крупной победой "Спартака"
31.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
21.1%
Результативной ничьей
4.7%
Нулевой ничьей
30.5%
Победой "Краснодара" с разностью в один-два мяча
6.6%
Крупной победой "Краснодара"

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур. "Спартак" - "Краснодар" и другие матчи
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