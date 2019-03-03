Дмитрий Кириченко: "При стандартах так играть нельзя"

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 18-го тура чемпионата России против "Динамо"​ (1:2) отметил, что команда очень плохо сыграла на стандартных положениях. По его словам, также было плохое начало.

– Первый тайм у нас не получился, очень неважно начали, – отметил Кириченко в эфире телеканала "Матч Премьер". – У нас в целом есть эта проблема. Думаем, как ее исправить. Не очень хорошо начинаем. "Динамо" было лучше. Гол нам подарили.

Второй тайм был лучше, но на стандартах так играть нельзя. Отвратительная игра. В первом тайме нам несколько раз опасно били и во втором то же самое. Не хватает агрессии. Динамо, по крайней мере на стандартах, опаснее выглядело.