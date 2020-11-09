Дмитрий Кириченко о победе ЦСКА: «Акинфеев в нужный момент проявил свои лидерские качества»

Бывший форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко после матча армейцев с «Ростовом» (2:0) в 14-м туре чемпионата России отметил вратаря команды Игоря Акинфеева. Голкипер отразил пенальти в исполнении Романа Еременко.

«В целом ЦСКА заслужил победу, но забей Еременко пенальти, все могло сложиться по-другому, — цитируют Кириченко «Известия». — Но в нужный момент Акинфеев проявил свои лидерские качества и показал, за что его так ценят в клубе. Очень важная победа, особенно над таким «Ростовом», который обыграл «Спартак», и на фоне календаря с непростым выездом в Голландию. Армейцы показали, что готовы к лидерству в РПЛ, хотя впереди у них еще долгий и трудный путь к успеху».

В составе победителей отличились Константин Кучаев и Федор Чалов.