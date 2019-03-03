Дмитрий Кириченко - о матче с "Динамо": "У "Уфы" возникли проблемы во время стандартов"

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко после поражения в матче 18-го тура премьер-лиги против "Динамо" (1:2) заявил, что его команда испытывала проблемы во время стандартных положений.

- Неважно начали. Сложно сказать, с чем это связано, - сказал Кириченко на послематчевой пресс-конференции. - Визуально казалось, что команда готова. Но "Динамо" однозначно было лучше первые полчаса. Потом игра выровнялась.

Самые большие проблемы возникли при стандартах - отсюда пропустили два гола. Замены?Хотели, чтобы Кротов усилил игру. Сложно вспомнить моменты, которые получились.

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

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