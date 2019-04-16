Дмитрий Кириченко: "Немного удивило, когда был выбран момент для моей отставки"

Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко в интервью "СЭ" рассказал о своей отставке. Он признался, что был немного удивлен выбранным моментом.

– Как узнали об отставке?

– 17 марта "Уфа" проиграла дома "Ахмату" – 0:1, и в чемпионате наступил перерыв. Мы отправились на сбор в Сочи. Провели контрольный матч с "Локомотивом" – 2:2. До вылета в Москву на игру с ЦСКА оставалось несколько дней. И тут на стадион приехал Шамиль Газизов, генеральный директор "Уфы". Сообщил о принятом решении.

– Ваша реакция?

– Понимал, что после трех поражений подряд произойти может всякое. К тому же в контракте был пункт, что клуб имеет право расторгнуть договор, если "Уфа" находится в зоне вылета. Разве что один момент немножко удивил.

– Какой же?

– Все случилось не сразу после поражения от "Ахмата", а спустя полторы недели, в разгар подготовки к матчу с ЦСКА.

– Действительно, нелогично. Газизов хоть что-то объяснил?

– Да. Но это уже не для широкой публики. (Александр Кружков)

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