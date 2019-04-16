Дмитрий Кириченко: "Навязывать Евсееву свою точку зрения я и не стремился"

Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко в интервью "СЭ" рассказал, что общался с нынешним тренером команды Вадимом Евсеевым после своей отставки. Он отметил, что проблемы команды были не в физическом состоянии.

– Были у вас сомнения – звонить Евсееву или нет?

– Ну что вы! Мы давно знаем друг друга, играли вместе и в сборной, и в "Сатурне".

– Об "Уфе" вас расспрашивал?

– Нет. Там же остались мои помощники, они могут ответить на любые вопросы. Навязывать Евсееву свою точку зрения я и не стремился. Зачем? Приедет – сам разберется. В такой момент незамыленный взгляд лишь на пользу.

– В первом же интервью он отметил, что игроки хорошо готовы физически.

– Так и есть. Мы тщательно контролировали их функциональное состояние, все тренировки проводили с датчиками. Проблема "Уфы" была точно не в "физике".

– А в чем?

– В психологии. К сожалению, не удалось убедить футболистов, что они могут играть намного качественнее. Самый лучший помощник в этой ситуации – положительный результат. Можно что угодно говорить, но только набранные очки придают игрокам уверенности. (Александр Кружков)

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