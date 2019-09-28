Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил на прeсс-конференции после матча с «Ростовом» (0:3), что не может упрекнуть команду в отсутствии желания.

— Можно ли сказать, что Плиев подвел команду?

— Можно сказать, что все боролись и играли до конца. Конкретно по Плиеву — старался, не убирал ноги. Я прозевал момент второй желтой, потому что готовил игрока к выходу на замену, так что не могу комментировать этот эпизод. При игре в меньшинстве — старались, не опускали руки до самого конца матча.

— Почему при исполнении хозяевами штрафного удара кто-то из ваших игроков лег за стенкой?

— Потому что мы готовимся к каждой команде, и знаем, как исполняет штрафные «Ростов». Жоаузинью сел за стенкой, чтобы дать возможность стенке выпрыгнуть как можно выше, заблокировав в то же время удар низом, и это сработало. (Юрий Плохотниченко)

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