Дмитрий Хохлов: «В первом тайме хладнокровно действовали, а во втором — нервничали»
16 сентября 2019, 22:20
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после ничьи с «Уфой» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ прокомментировал плохую реализацию своей команды в этой встрече.
— Сегодня действительно вес старались, создавали моменты, — сказал Хохлов. — Но опять реализация подвела. Как решать — один способ. На тренировках.
Если в первом тайме в каких-то моментах излишне хладнокровно действовали, то во втором, наоборот, торопились. (Константин Колмаков)
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