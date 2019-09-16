РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дмитрий Хохлов: «В первом тайме хладнокровно действовали, а во втором — нервничали»

16 сентября 2019, 22:20
Теги:

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после ничьи с «Уфой» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ прокомментировал плохую реализацию своей команды в этой встрече.

— Сегодня действительно вес старались, создавали моменты, — сказал Хохлов. — Но опять реализация подвела. Как решать — один способ. На тренировках.

Если в первом тайме в каких-то моментах излишне хладнокровно действовали, то во втором, наоборот, торопились. (Константин Колмаков)

Динамо — Уфа

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Прямой эфир
Прямой эфир