Дмитрий Хохлов: "С "Зенитом" закрытого футбола не будет"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил силу соперника. По его словам, "Зенит" не будет играть от обороны.

– Каждый раз все нужно заново доказывать, – отметил Хохлов в интервью клубной пресс-службе. – То, что было вчера – это история. Каждый матч – это новая битва, новое сражение. Естественно, хочется показать и хороший футбол, а также добиться положительного результата. К этому и будем стремиться.

"Зенит" с зимы очень сильно усилился. Кроме того, недавно были сделаны точечный и качественный приобретения. Состав у соперника очень хороший.

Думаю, что закрытого футбола не будет. "Спартак" играл в меньшинстве, поэтому предполагалось, что соперник во втором тайме закроется. Тяжело было взламывать оборону. С "Зенитом" такого не будет.