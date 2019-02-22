Дмитрий Хохлов: "С 7 игроками "Динамо" контракты по-прежнему не продлены"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов серьезно озабочен ситуацией, при которой у семи игроков команды летом заканчиваются контракты. Он рассчитывает, что этот вопрос решится как можно скорее.

– У девяти футболистов вашей команды летом заканчиваются контракты. Пока их не продлили…

– Почему у девяти? Я вас поправлю. Меньше.

– С кем клуб подписал новый контракт?

– Я просто не знаю, кого вы включали в ваш список.

– Шунин, Хольмен, Шуньич, Морозов, Козлов, Соу, Соснин, Жоазинью, Луценко.

– Соу и Соснин – нет. У них контракты летом не заканчиваются.

– Спасибо, что поправили. В итоге семь человек остаются в подвешенном состоянии…

– Согласен. И мы об этом говорили с руководством и летом, и осенью. Но что я могу сказать? До сих пор контракты с ними не подписаны.

– Это может стать серьезной проблемой для "Динамо" во второй части сезона? Все-таки в голове у игроков будут довольно тревожные мысли по поводу своего будущего.

– Да. Я обозначал, что мы должны раньше определиться с их судьбой. Выходя на поле, игрок должен четко понимать, что он остается в команде. Либо клуб должен понимать, что если не рассчитывает на футболиста, его нужно продавать, а не ждать окончания контракта. Действительно такая неопределенность может привести к негативным последствиям. Нетрудоустроенный футболист думает: а вдруг травму получу… (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Хохлова – скоро в "СЭ"