Дмитрий Хохлов - о матче с "Уфой": "Хорошо, что забили два гола"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 18-го тура премьер-лиги против "Уфы" (2:1) заявил, что в первом тайме его команда владела преимуществом.

- Тяжелая игра. Первые туры ни у кого легкими не будут, - сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции. - И погода вносит коррективы. Рад результату, но если говорить об игре, то первый тайм мы провели с большим преимуществом. Хотя и допустили ошибку. Надеюсь, больше так не будет. Второй тайм - хорошо, что забили два мяча.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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