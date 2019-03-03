15:43 3 марта | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов - о матче с "Уфой": "Хорошо, что забили два гола"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 18-го тура премьер-лиги против "Уфы" (2:1) заявил, что в первом тайме его команда владела преимуществом. 

- Тяжелая игра. Первые туры ни у кого легкими не будут, - сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции. - И погода вносит коррективы. Рад результату, но если говорить об игре, то первый тайм мы провели с большим преимуществом. Хотя и допустили ошибку. Надеюсь, больше так не будет. Второй тайм - хорошо, что забили два мяча. 

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Уфа - Динамо

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Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/poslematchevaya-press-konferentsiya-glavnykh-trenerov

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур. "Спартак" - "Краснодар" и другие матчи
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