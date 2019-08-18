Дмитрий Хохлов: «Новички были хороши, но на 90 минут их не хватает»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги поражения от «Локомотива» (1:2) в 6-м туре чемпионата России. По его словам, новичка показали себя хорошо.

— Что случилось во втором тайме?

— Во втором тайме физически нас не хватило. К сожалению, не все готовы 90 минут играть сейчас. Замены, которые мы сделали, не планировались. И Шуньич попросил замену, и Шиманьски мы менять не собирались.

— Практически все новички появились в старте сегодня. Как оцениваете их игру?

— Я думаю, они хорошо справлялись, пока были свежие. Пока 90 минут ни Нойштедтер, ни Филипп не готовы играть. Но события стали складываться таким образом, что они должны были провести всю игру.

— Первый тайм — то, что вы хотите видеть от «Динамо»?

— Мне понравилось, как мы начали играть сегодня. Не понравились ошибки: такие опытные игроки они не должны их совершать. Мы говорили о том, что игроки у «Локомотива» такого класса, что могут использовать каждую ошибку. Но, к сожалению, первый гол мы привезли сами себе.

— С Шуньичем что-то серьезное?

— Он дернул приводящую. Надеюсь, обойдемся малой кровью. (Александр Рогулев)

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