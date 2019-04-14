Дмитрий Хохлов: "Мы играли против лучшей команды РПЛ на данный момент"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара"(1:1) отметил, что считает команду соперника лучшей в РПЛ на данный момент. Он также добавил, что его футболистам немного не хватило силенок чтобы, забрать три очка

– Результат соответствует тому, как развивались события на поле?

– Так тяжело говорить, – сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". – Спросите у меня, я скажут нет. У "Краснодара" – они скажут тоже нет. Обидно, что нам немного не хватило силенок чтобы, забрать три очка.

– Команда физически устала в концовке?

– Нет, физически, естественно, подустала, потому что тот прессинг, тот объем работы, который предполагался, чтобы не дать "Краснодару" свободного пространства, был выполнен от и до. Может быть, излишне прижались назад. Но когда времени остается меньше и меньше, команда волей-неволей садится в оборону глубже. И одной зоной, которой "Краснодар" сумел воспользоваться.

– Но в целом вы довольны игрой команды? Ввиду этого матча, можно смотреть с оптимизмом в будущее?

– Да не только от этого матча. И предыдущим матчами были довольны. Но нам нужны три очка. На мой взгляд, мы играли с лучшей командой РПЛ на данный момент. И мы не уступили.

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