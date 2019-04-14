Дмитрий Хохлов: "Краснодару" нужна свобода, мы ее не дали"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итог матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1). Он подчеркнул, что в некоторых аспектах его команда была сильнее.

– Хорошая, интересная игра. Я думаю, что в исполнении нашей команде было достойно, во многих моментах превосходили "Краснодар". Обидно, что не смогли удержать победный счет. Может быть, не хватило силенок.

– Почему "Динамо" успешно играет только с лидерами?

– Я не согласен, сразу. Это штамп, который приклеили ку нашей команде. По результату я могу еще согласиться 50 на 50, а вот по самой игре у нас было несколько матчей очень хороших, не только против лидеров.

– Как вы относитесь к эпизоду с Евгеньевым?

– Там много было эпизодов, которые можно просматривать. Со скамейки я не все видел далеко. Я не видел, куда мяч попал. С Луценко, с Марковым, мне моменты комментировать тяжело.

– Почему Морозова поменяли?

– Он попросил замену, у него подозрение на сотрясение.

– За счет чего получилось сковать "Краснодар"?

– "Краснодару" нужна свобода, свобода в действиях. Мы эту свободу не дали. Это энергозатратный футбол, требует много сил, но у нас другого выхода не было. Может быть, этих силенок, концентрации в концовке нам и не хватило. (Александр Рогулев)