11:26 3 марта | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Изучали "Уфу" и смотрели их матчи"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Уфы".

– В принципе мы всю работу на сборах в Турции сделали. Погода? В этом году не такие сильные изменения, акцент на это не делали. Изучали "Уфу" и смотрели их матчи. Знаем, насколько изменилась команда. Могу сказать, что кардинальных изменений не вижу, – сказал Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Уфа" – "Динамо": чемпионат России, онлайн-трансляция, 3 марта, начало – в 11.30 (мск).

Уфа – Динамо

 

 

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