Дмитрий Хохлов: «Игбуну не хватило только гола»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил игру нападающих команды в матче 9-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).

— Хотело бы, чтобы запасные активнее выходили на игру. Мы наигрывали Грулева в центре. Но из-за вынужденных замен пришлось поставить Славу на край, — рассказал Хохлов в эфире «Матч Премьер».

Игбун закрывает позицию центрального нападающего. Он старался, но это была для него только первая игра. Не хватило только гола.

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