Дмитрий Хохлов: "Это был парадоксальный сезон"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с "Арсеналом" (3:3) в первом матче после возвращения на родной стадион в Петровском парке.

– Поздравляю всех динамовских болельщиков с открытием того прекрасного стадиона. Конечно, хотелось бы завершить победой первую игру, к сожалению, не получилось. Осадок остался, – сказал Хохлов на пресс-конференции.

– В конце сезона расцвел Кардозу. С чем связываете?

– У любого игрока есть врем я на адаптацию. Как он прошел полностью предсезонку с нами зимой, вписался в наш коллектив по полной программе. Хотелось бы, чтобы он стал для "Динамо" не хуже Данни.

– Как воспринимаете этот сезон?

– Конечно, мы не на такое место в таблице рассчитывали. Сезон парадоксальный для нас. Мы не забиваем свои голы, а нам залетает все – два удара, пенальти, и все – голы. Весь сезон можно охарактеризовать сегодняшней игрой. (Александр Рогулев)

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