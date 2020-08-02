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Дмитрий Гунько: «Победа над «Динамо» принадлежит футболистам «Химок», она ни в коей мере не моя»

2 августа 2020, 21:58
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки».
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки».
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Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Динамо» (2:0). Он отметил, что победа — заслуга футболистов.

«Сегодня было знакомство с командой в бою и все футболисты оставили приятное впечатление, — цитирует Гунько официальный сайт клуба. — Эта победа естественно принадлежит им, она ни в коей мере не моя.

Доволен самоотдачей и выполнением тех задач, которые были поставлены на игру, ребята с ними справились. Да, были ошибки, но будем работать над их устранением. Любая победа поднимает уверенность в себе, а поражение дает обратный эффект. Сегодняшняя победа была для нас очень важна".

В составе победителей дубль сделал Мохамед Конате.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/dmitriy-gunko-pobeda-v-matche-s-dinamo-prinadlezhit-futbolistam/

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