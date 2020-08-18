Дмитрий Гунько: «Не смогли мы создать достаточное количество моментов»
18 августа 2020, 22:38
Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько остался недоволен игрой команды в атаке в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (0:1).
— Не смогли мы создать достаточное количество моментов. Они были, но подвела реализация, — рассказал Гунько в эфире «Матч Премьер». — Если мы создали недостаточно голевых возможностей, то значит, что ожидали большего от игроков, который вышли на замену. Пробовали разные сочетания на флангах, перестроились на игру в три защитника...
Новые игроки? Трансферное окно еще открыто, и мы работаем.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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