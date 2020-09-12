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Дмитрий Гунько: «На первый тайм мы просто не вышли»

12 сентября 2020, 22:01
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки».
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки».
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Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итог встречи 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:3).

— На первый тайм мы просто не вышли, — цитирует Гунько сайт «Химок». — Соответственно сыграли очень плохо: пропустили с пенальти, двигались без мяча, и игра в первом тайме была очень низкого качества. После перерыва команда, можно сказать, прилетела наконец-таки в Екатеринбург, показала кусочки хорошей игры. Мы имели моменты, превзошли «Урал» по ударам, но проявилась слабость на стандартных положениях. К сожалению, пропустили после двух угловых и пенальти.

— Оцените дебют новичков команды.

— Куат провел очень качественный матч. Видно, что функционально ему ещё тяжеловато, но за счет характера... Скажем так, с листа играть достаточно тяжело. Он не тренировался с командой. несмотря на это видно, что он квалифицированный футболист. Сигневич имел голевой момент — мяч после его удара попал в штангу, немного не повезло. Поэтому, когда будут функциональные кондиции — игрового времени будет больше.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/sentyabr/dmitriy-gunko-prevzoshli-ural-po-udaram-no-proigrali-match-na-standartakh/

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