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Дмитрий Губерниев: «За футболиста Тарасова даже не стыдно»

7 ноября 2019, 21:50
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывание бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, сказавшего, что считает допустимым применение физической силы по отношению к женщинам.

— За футболиста Тарасова даже не стыдно... и не неловко... Просто он чудак на очень большую букву «М», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Тарасов ранее заявил, что, существует «красная зона», в которую женщина не должна заходить. В этом случае женщина, если она не беременная, может «получить небольшого леща».

Бузова рассказала, что сталкивалась с домашним насилием. Она была замужем за футболистом Тарасовым

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