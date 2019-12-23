Дмитрий Чистяков: «Первоочередная цель «Ростова» — еврокубки»
03:24
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков не считает, что команда обеспечила себе место в топ-5 чемпионата России. Южане с 34 очками занимают третье место в турнирной таблице.
— Думаю, что нет, — цитируют Чистякова «Известия». — Еще никто себе ничего не обеспечил. Вся борьба в РПЛ впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки.
— Но цель для «Ростова» прежняя — еврокубки?
— Конечно, для нас это первоочередная задача.
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