Дмитрий Чистяков: «Хочу помочь «Ростову» добиться высоких результатов, потому что мы этого достойны»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал о ходе восстановления после травмы. 26-летний футболист получил повреждение 4 июля в игре против «Крыльев Советов» (0:0).

— Все хорошо, восстанавливаюсь, — цитирует официальный сайт «Ростова» Чистякова. — Идет процесс реабилитации, провожу много времени в тренажерном зале и набираю форму.

— Команда поддержала в трудную минуту?

— Все на базе подходят, спрашивают, как себя чувствую, как здоровье. У нас замечательный коллектив, он всегда рядом.

— После травмы вас поддержали и болельщики

— В первую очередь заметил большое количество сообщений и записей в социальных сетях. Очень много людей выразили слова поддержки. Я ее чувствую и она мне помогает.

— Как настрой на новый сезон?

— Прежде всего, настрой побыстрее восстановиться и набрать форму. Хочу помочь команде добиться самых высоких результатов, потому что мы этого достойны.