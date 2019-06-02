Дмитрий Черышев поблагодарил игроков "Нижнего Новгорода" после победы над "Крыльями"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) заявил, что благодарен своим игрокам.

- Хотелось бы сказать большое спасибо моим игрокам, которые сегодня показали характер, - приводит слова Черышева официальный сайт "Крыльев". - Все два матча мы провели хорошо, практически не уступая сопернику из РПЛ. Дома нам не повезло, сегодня не хватило лишнего гола.

В концовке сезона у нас была небольшая чехарда в составе, ребята постоянно выпадали из состава. Но мы все равно заняли четвертое место, дошли до "стыков" и показали зубы. Теперь мы свою задачу понимаем и знаем, что делать дальше.

Напомним, "Крылья" остались в премьер-лиге благодаря победе в первом стыковом матче со счетом 3:1.

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