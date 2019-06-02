Дмитрий Черышев: "Никакой игры не жду от "Крыльев". Смотрю только на свою команду"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев перед ответным стыковым матчем против "Крыльев Советов" заявил, что смотрит только на свою команду.

- Мы будем стараться побеждать, играть на победу, - сказал Черышев в эфире канала "Матч Премьер". - Шанс есть, надо забивать, постараться решить исход матча в положительную сторону. У нас постоянно была ротация, сегодня будут играть другие люди. Команда готовится дать бой.

Игра "Крыльев"? Я никакой игры от них не жду, а от своей команды жду. Задайте вопрос их тренеру.

Напомним, в первом матче "Крылья" победили "Нижний Новгород" в гостях со счетом 3:1.

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