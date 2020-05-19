Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на решение руководства железнодорожников не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным, чье соглашение перестает действовать 31 мая.

— Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого Локомотива, спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, вы — легенда для Локомотива, но всё решает руководство, — написал у себя в Instagram Булыкин. — Неизвестно как повлияет решение совета директоров не подписывать новый контракт. У Локомотива сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, всё будет хорошо.

1 июня место Семина на посту главного тренера «Локомотива» займет 40-летний сербский специалист Марко Николич.

Дмитрий Булыкин: «Перед Семиным стояли задачи, которые не были решены»