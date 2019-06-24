Дмитрий Аленичев: "Жду гегемонию "Зенита"

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
– Давайте о "Зените". Нынешняя команда – это всерьез и надолго? Нас в ближайшие годы ждет гегемония Питера?
– Думаю, да. После ряда неудачных сезонов "Зенит" сделает все возможное, чтобы закрепиться на вершине. Там есть состав, стадион, инфраструктура – все условия для лидерства. "Зенит" вновь получит статус флагмана российского футбола.
– Каковы шансы "Спартака" прервать эту гегемонию?
– В следующем сезоне их точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава.
– А потом?
– Сложно прогнозировать. Говорю о том, что вижу на данный момент. (Вячеслав Короткин)
Полностью первая часть интервью Аленичева //
Вторая часть интервью – скоро в "СЭ"!